Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 18-летняя россиянка получила травму тазобедренного сустава и поясницы, поэтому в ближайшее время отправится на лечение в Москву.
Заявление на официальном сайте ФФККР выглядит следующим образом:
18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14 - 17 дней. В ближайшее время Юлия вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/news/2683-yuliya-lipnitskaya-ne-vystupit-na-chempionate-rossii-v-chelyabinske.html
Платошкин Андрей
Переоцененная спортсменка!!! Пора карьеру заканчивать!
15:43
oleg.bob
Бедолага, вечно что-то с ней не так!
15:17
Гаттузо зол!
Похоже, что Юля уже не вернется на хороший уровень. Хотелось бы конечно ошибиться, но тенденция такова, что шансов на это немного.
14:20
Гаттузо зол!
Ингерманландец ////Мозг головной в основном заканчивает формироваться к 3-м годам. Тебе не повезло, он у тебя рассосался еще на стадии эмбриона и вывелся через 14-17 дней полностью. Так что иди грибы собирай и подснежники.
14:19
Ингерманландец
От 14 до 17 дней занимает вывод допинга из организма, это давно известно. Так что ты лечись, Юля, не торопись на лед выходить.
14:08