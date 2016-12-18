13:59 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая не выступит на чемпионате России

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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 18-летняя россиянка получила травму тазобедренного сустава и поясницы, поэтому в ближайшее время отправится на лечение в Москву.

Заявление на официальном сайте ФФККР выглядит следующим образом:

18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14 - 17 дней. В ближайшее время Юлия вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/2683-yuliya-lipnitskaya-ne-vystupit-na-chempionate-rossii-v-chelyabinske.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Платошкин Андрей

Переоцененная спортсменка!!! Пора карьеру заканчивать!

15:43

oleg.bob

Бедолага, вечно что-то с ней не так!

15:17

Гаттузо зол!

Похоже, что Юля уже не вернется на хороший уровень. Хотелось бы конечно ошибиться, но тенденция такова, что шансов на это немного.

14:20

Гаттузо зол!

Ингерманландец ////Мозг головной в основном заканчивает формироваться к 3-м годам. Тебе не повезло, он у тебя рассосался еще на стадии эмбриона и вывелся через 14-17 дней полностью. Так что иди грибы собирай и подснежники.

14:19

Ингерманландец

От 14 до 17 дней занимает вывод допинга из организма, это давно известно. Так что ты лечись, Юля, не торопись на лед выходить.

14:08

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