Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России, который пройдет в Челябинске, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). 18-летняя россиянка получила травму тазобедренного сустава и поясницы, поэтому в ближайшее время отправится на лечение в Москву.

Заявление на официальном сайте ФФККР выглядит следующим образом:

18 декабря, возвращаясь с тренировки, Юлия упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. У спортсменки диагностированы ушиб правого тазобедренного сустава и посттравматический артрит крестцово-подвзошного сочленения. Характер травмы исключает участие Липницкой в чемпионате России, так как минимальный срок лечения составляет 14 - 17 дней. В ближайшее время Юлия вернется в Москву, где до Нового года будет проходить лечение.