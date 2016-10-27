19:48 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая не планирует переходить в парное катание

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая не планирует выступать в парном катании. Сейчас фигуристка занимается под руководством тренера Алексея Урманова и готовится к выступлению на московском этапе серии "Гран-при", который пройдет 4-6 ноября.

- У Липницкой нет планов выступать в парном катании, насколько я знаю, - приводит ТАСС слова Горшкова. - Официальных предложений ей не поступало. Были неофициальные, она ответила на них отказом.

Артур Дмитриев: "У Липницкой нет противопоказаний для парного катания" 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3740092

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