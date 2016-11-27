Липницкая не ощущает боли в ноге и готовится к чемпионату России

Тренер фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов подчеркнул, что боль в ноге больше не беспокоит спортсменку, которая продолжает подготовку к чемпионату России.

На московском этапе серии Гран-при 18-летняя россиянка была вынуждена остановиться во время проката из-за болевых ощущений в ноге. После паузы Липницкая все же продолжила выступление, однако происшедшее не позволило ей занять высокое место.

- Юля прошла в Москве медобследование, сейчас она чувствует себя нормально, - приводит ТАСС слова Урманова. - Окончательного заключения врачей у нас пока нет, но болевые ощущения в ноге больше не повторялись. Мы продолжаем подготовку к чемпионату России. Работаем над программами и ничего в них к чемпионату России менять не планируем.