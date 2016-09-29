Липницкая лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе

Россиянка Юлия Липницкая лидирует после короткой программы на международном турнире в Братиславе Ondrej Nepela Trophy. После первого вида она набрала 63,16 балла. Второе место у Марии Сотсковой (61,58), замыкает тройку кореянка Чи Хен Пен (57,76), а еще одна россиянка Алена Леонова – четвертая (56,84).

В соревнованиях пар все три первых места после короткой программы занимают представители России: Евгения Тарасова и Владимир Морозов – первые (69,06 балла), Юко Кавагути и Александр Смирнов – вторые (68,56), Наталья Забияко и Александр Энберт – третьи (67,04).