Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи

Олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова пропустят контрольные прокаты членов сборной России, которые пройдут в Сочи с 9 по 10 сентября.

– Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье, – приводит ТАСС слова президента ФФККР Александра Горшкова.

Сотникова пропустила минувший сезон, Липницкая в прошлом году не вошла в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. Обеих фигуристок нет среди участниц серии "Гран-при" предстоящего олимпийского сезона.

В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. В резервный состав – Сотникова, Липницкая, Елизавета Туктамышева, Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.