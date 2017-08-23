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19:05 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в Сочи

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Олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова пропустят контрольные прокаты членов сборной России, которые пройдут в Сочи с 9 по 10 сентября.

 
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– Ни Сотникова, ни Липницкая не примут участия в прокатах. И та, и другая спортсменка сейчас восстанавливают здоровье, – приводит ТАСС слова президента ФФККР Александра Горшкова.

Сотникова пропустила минувший сезон, Липницкая в прошлом году не вошла в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. Обеих фигуристок нет среди участниц серии "Гран-при" предстоящего олимпийского сезона.

В основной состав сборной на олимпийский сезон в женском одиночном катании вошли двукратная чемпионка мира и действующая обладательница мирового рекорда Евгения Медведева, а также Анна Погорилая, Алина Загитова, Елена Радионова и Мария Сотскова. В резервный состав – Сотникова, Липницкая, Елизавета Туктамышева, Алена Леонова, Полина Цурская и Станислава Константинова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4502584

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

можно подумать, что Сара Хьюз после золота на ОИ 2002 на каких-то крупных турнирах выступала. сгинула также, как Липницкая с Сотниковой.

19:24

sailor1990

Ожидаемо

19:17