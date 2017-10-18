Липницкая будет комментировать российский этап "Гран-при"

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая сообщила, что собирается поработать комментатором на российском этапе "Гран-при". Соревнования пройдут в Москве с 20 по 22 октября.

- Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве, - приводит ТАСС слова Липницкой.

Напомним, Липницкая объявила о завершении карьеры в начале сентября. Помимо золота Игр-2014 фигуристка завоевала серебро финала "Гран-при" в 2013 году и чемпионата мира-2014.

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