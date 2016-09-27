17:04 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая, Боброва и Соловьев выступят на турнире в Братиславе

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Олимпийский чемпион Юлия Липницкая, а также дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев выступят на турнире  в Братиславе, информирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. Полностью состав команды выглядит следующим образом:

Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин;

Женщины: Алена Леонова, Мария Сотскова;

Пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт;

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Дополнительная информация

http://www.fsrussia.ru/news/2400-sostav-uchastnikov-turnira-v-bratislave.html

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