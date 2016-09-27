Липницкая, Боброва и Соловьев выступят на турнире в Братиславе

Олимпийский чемпион Юлия Липницкая, а также дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев выступят на турнире в Братиславе, информирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. Полностью состав команды выглядит следующим образом:
Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин;
Женщины: Алена Леонова, Мария Сотскова;
Пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт;
Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.
Дополнительная информация
http://www.fsrussia.ru/news/2400-sostav-uchastnikov-turnira-v-bratislave.html