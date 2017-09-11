Леонова приступила к тренировкам после выписки из больницы

Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова сообщила, что ее выписали из больницы, и она уже начала тренировки. Леонова не смогла выступить на контрольных прокатах в Сочи из-за госпитализации, связанного с почечными коликами. По словам спортсменки, ее проблема со здоровьем решена, и она поедет на Мемориал Ондрея Непелы в Братиславу, который пройдет 21-23 сентября.

– Меня выписали, все хорошо, а сегодня я уже начала тренировки, – цитирует "Р-Спорт" Леонову. – Скоро поймем, какие нагрузки для меня сейчас подойдут, но на тренировке у меня сложилось ощущение, что меня ничего и не беспокоило. По-моему, я даже в лучшей форме нахожусь, чем до того, как попала в больницу.

Поеду на Мемориал Ондрея Непелы в Братиславу, как и планировала.