Леонова не планирует завершать карьеру

Фигуристка Алена Леонова подчеркнула, что не будет завершать свою карьеру. 26-летняя спортсменка на чемпионате мира в Челябинске по сумме двух программ набрала 174,67 балла.

- Это моя жизнь, и пока я могу ходить, я буду кататься, кто бы мне что ни говорил, - приводит ТАСС слова Леоновой. - Я заканчивать не собираюсь, еще не все показала, что могу. Я недовольна своим катанием по сравнению с выступлением на декабрьском турнире "Золотой конек" в Загребе, где у меня все отлично получалось. Но все-таки рада, что собралась после короткой программы. Вчера немного травмировала ногу на неудачном флипе, а к вечеру почувствовала боль. Ничего страшного, сегодня просто покрепче перевязала шнурок на коньке и пошла выступать.