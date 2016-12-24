17:19 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Леонова не планирует завершать карьеру

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Фигуристка Алена Леонова подчеркнула, что не будет завершать свою карьеру. 26-летняя спортсменка на чемпионате мира в Челябинске по сумме двух программ набрала 174,67 балла.

- Это моя жизнь, и пока я могу ходить, я буду кататься, кто бы мне что ни говорил, - приводит ТАСС слова Леоновой. - Я заканчивать не собираюсь, еще не все показала, что могу. Я недовольна своим катанием по сравнению с выступлением на декабрьском турнире "Золотой конек" в Загребе, где у меня все отлично получалось. Но все-таки рада, что собралась после короткой программы. Вчера немного травмировала ногу на неудачном флипе, а к вечеру почувствовала боль. Ничего страшного, сегодня просто покрепче перевязала шнурок на коньке и пошла выступать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3903606

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PallMall

Алена продолжай выступать, мы болеем за тебя!

19:05

echo2011

Зачем заканчивать,если платят? Кавагути тоже заканчивать не собирается,не в Японию же ей возвращаться! А там,глядишь,и Плющенко вернется.

17:36

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Материалы других СМИ