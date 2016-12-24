Леонова не планирует завершать карьеру

Фигуристка Алена Леонова подчеркнула, что не будет завершать свою карьеру. 26-летняя спортсменка на чемпионате мира в Челябинске по сумме двух программ набрала 174,67 балла.
- Это моя жизнь, и пока я могу ходить, я буду кататься, кто бы мне что ни говорил, - приводит ТАСС слова Леоновой. - Я заканчивать не собираюсь, еще не все показала, что могу. Я недовольна своим катанием по сравнению с выступлением на декабрьском турнире "Золотой конек" в Загребе, где у меня все отлично получалось. Но все-таки рада, что собралась после короткой программы. Вчера немного травмировала ногу на неудачном флипе, а к вечеру почувствовала боль. Ничего страшного, сегодня просто покрепче перевязала шнурок на коньке и пошла выступать.
PallMall
Алена продолжай выступать, мы болеем за тебя!
19:05
echo2011
Зачем заканчивать,если платят? Кавагути тоже заканчивать не собирается,не в Японию же ей возвращаться! А там,глядишь,и Плющенко вернется.
17:36