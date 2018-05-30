Ламбьель поставит короткую программу Коляде

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командных соревнованиях Михаил Коляда заявил, что двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель будет ставить ему новую короткую программу во время тренировочного лагеря в Швейцарии. Фигурист добавил, что на втором сборе в Латвии он будет работать вместе с американцем Натаном Ченом в качестве спаринг-партнера.

– Первый тренировочный лагерь пройдет в Швейцарии, – цитирует goldenskate.com Коляду, – где буду работать со Стефаном Ламбьелем. Он будет ставить мою новую короткую программу. Я все еще ищу музыку, сейчас мы рассматриваем разные варианты.

Говоря о Рафаэле Арутюняне (с которым буду тренироваться в Латвии в рамках второго тренировочного лагеря. – Прим. "СЭ"), текущий чемпион мира Натан Чен тренируется в его группе, и мне очень интересно быть с ним спаринг-партнерами. Возможно, я обнаружу новые нюансы, которых до этого не замечал. Никто не может знать всего. Мы едем туда для обмена опытом.

Помимо олимпийской медали, в активе 23-летнего Коляды два золота чемпионата России, две бронзы чемпионата Европы и одна – на чемпионате мира.