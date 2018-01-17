Ксения Столбова: "Надо не жевать себя, а выходить и делать"

Россияне Ксения Столбова и Федор Климов, занявшие третье место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в соревнованиях спортивных пар (72,05) отметили, что за исключением случившейся ошибки на прыжке (Ксения упала с параллельного тройного тулупа), прокат проходил с удовольствие и давался паре легко. Также Климов пояснил, что разминка в короткой программе для них не имеет никакого значения:

- В короткой программе можно выступать хоть пятидесятым, а в произвозвольной программе очень долго ждать, - сказал Климов.

- Больше всего после чемпионата России мы работали над хореографией, – рассказала Ксения.

- Родные стены давят или заводят?

- Наверное больше давят, потому что приятно, когда тепло встречают и апплодируют, но мне не удается понять, что я на соревнованиях, так как в любой момент могу поехать домой, - ответил Климов

- Многие фигуристы рассказывали, что ошибаются на одном и том же элементе постоянно из-за того, что начинают очень много думать о нем во время проката. У вас тоже что-то подобное?

- Да, это проблема с головой, надо меньше жеваться себя, а выходить и делать, – заключила Столбова.

Напомним, что после короткой программы лидируют французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,52), а лучший результат у россиян показали Наталья Забияко и Александр Энберт (72,95). Произвольные программы спортивных пар пройдут завтра и стартуют в 18.55. (Екатерина БЕСПАЛОВА)