Ксения Столбова: "Мы с Климовым войдем в оптимальную форму к чемпионату Европы"

Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов выразили надежду, что успеют набрать форму к чемпионату Европы в Остраве. Пара пропустила начало сезона из-за травмы партнерши. В начале ноября спортсмены возобновили тренировки в зале, а 15 ноября вышли на первую тренировку на льду.

- Нога иногда ноет, но, по большому счету, уже не беспокоит, как раньше. Но было непросто - мы катались после перерыва всего четыре недели, - цитирует ТАСС Столбову. - Но я уверена, к чемпионату Европы мы войдем в оптимальную форму, время есть.

Настрой перед стартом отличный, но мы в последний раз выступали на соревнованиях восемь месяцев назад, было тяжело выходить на лед после такого долгого перерыва, - добавил Климов.