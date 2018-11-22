Ковтун выиграл этап Кубка России, набрав больше очков, чем Ханю в Москве

Победителем этапа Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин победу одержал Максим Ковтун. Он набрал 251,11 балла. При этом он набрал в произвольной программе 184,67 балла, превзойдя результат Юдзуру Ханю на Гран-при в Москве (167,89 балла).
В тройку лучших также попали Владимир Самойлов (242,75 балла) и Егор Рухин (233,97 балла).
Кубок России
5-й этап
Москва
Мужчины
Произвольная программа
1. Максим Ковтун – 184,67 балла
2. Владимир Самойлов – 166,25
3. Егор Рухин – 153,44
4. Александр Петров – 143,12
5. Артем Зотов – 142,19
6. Кирилл Соколов – 130,71
7. Егор Мурашов – 128,30
8. Андрей Зубер – 125,78
9. Роман Галкин – 125,36
10. Матвей Ветлугин – 115,24
11. Илья Княжук – 111,56
Итоговое положение
1. Максим Ковтун – 251,11 балла
2. Владимир Самойлов – 242,75
3. Егор Рухин – 233,97
4. Александр Петров – 220,66
5. Артем Зотов – 213,97
6. Кирилл Соколов – 204,24
7. Андрей Зубер – 204,02
8. Роман Галкин – 193,80
9. Егор Мурашов – 193,02
10. Илья Княжук – 178,10
11. Матвей Ветлугин – 174,28