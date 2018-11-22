Ковтун выиграл этап Кубка России, набрав больше очков, чем Ханю в Москве

Победителем этапа Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин победу одержал Максим Ковтун. Он набрал 251,11 балла. При этом он набрал в произвольной программе 184,67 балла, превзойдя результат Юдзуру Ханю на Гран-при в Москве (167,89 балла).

В тройку лучших также попали Владимир Самойлов (242,75 балла) и Егор Рухин (233,97 балла).

Кубок России

5-й этап

Москва

Мужчины

Произвольная программа

1. Максим Ковтун – 184,67 балла

2. Владимир Самойлов – 166,25

3. Егор Рухин – 153,44

4. Александр Петров – 143,12

5. Артем Зотов – 142,19

6. Кирилл Соколов – 130,71

7. Егор Мурашов – 128,30

8. Андрей Зубер – 125,78

9. Роман Галкин – 125,36

10. Матвей Ветлугин – 115,24

11. Илья Княжук – 111,56

Итоговое положение

1. Максим Ковтун – 251,11 балла

2. Владимир Самойлов – 242,75

3. Егор Рухин – 233,97

4. Александр Петров – 220,66

5. Артем Зотов – 213,97

6. Кирилл Соколов – 204,24

7. Андрей Зубер – 204,02

8. Роман Галкин – 193,80

9. Егор Мурашов – 193,02

10. Илья Княжук – 178,10

11. Матвей Ветлугин – 174,28