Ковтун пропустит этап "Гран-при" в Канаде из-за травмы

Фигурист Максим Ковтун не сможет выступить на этапе "Гран-при" в Канаде. 22-летний россиянин по-прежнему не до конца восстановился от травмы, полученной в межсезонье.

– Ковтун пока не восстановился полностью от травмы и в Канаде выступить точно не сможет, – приводит "Р-Спорт" слова президента ФФККР Александра Горшкова.

В предстоящем сезоне Ковтун должен был выступить на этапах "Гран-при" в Канаде (27-29 октября) и США (24-26 ноября). В сентябре Ковтун не смог выступить на контрольных прокатах сборной России в Сочи. По словам фигуриста, в межсезонье у него была травма связок левой ноги и спины.