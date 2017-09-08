Ковтун и Леонова не выступят на контрольных прокатах в Сочи

Трехкратный чемпион России Максим Ковтун не выступит на контрольных прокатах в Сочи в преддверии сезона, сообщает "Р-Спорт". Ранее тренер фигуриста Инна Гончаренко говорила, что его выступление на прокатах под вопросом из-за обострения старых травм. Ковтун при этом находится в настоящее время на сборах команды в Сочи.

Также с контрольных прокатов пришлось сняться Алене Леоновой. Спортсменка в среду попала в больницу из-за проблем с почками.

Таким образом, состав участников контрольных прокатов выглядит следующим образом: танцы на льду: Анабель Морозова/Андрей Багин, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев; спортивные пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; мужчины: Андрей Лазукин, Сергей Воронов, Александр Самарин, Александр Петров, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда; женщины: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова, Елена Радионова, Евгения Медведева.