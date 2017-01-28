Ковтун и Коляда - призеры чемпионата Европы

Россиянин Максим Ковтун завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, проходящего в Остраве. При этом Ковтун установил личный рекорд сезона в произвольной программе. Его соотечественник Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес.

Другой представитель России Александр Самарин показал восьмой результат.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Произвольная программа

1. Фернандес (Испания) - 190,59

2. КОВТУН (Россия) - 172,27

3. КОЛЯДА (Россия) - 166,22

4. Квителашвили (Грузия) - 161,35

5. Хендрикс (Бельгия) - 160,06

6. Васильев (Латвия) - 155,33

Итог

1. Фернандес (Испания) - 294,84

2. КОВТУН (Россия) - 266,80

3. КОЛЯДА (Россия) - 250,18

4. Хендрикс (Бельгия) - 242,56

5. Быченко (Израиль) - 239,24

6. Квителашвили (Грузия) - 238,20