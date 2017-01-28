23:58 28 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ковтун и Коляда - призеры чемпионата Европы

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Россиянин Максим Ковтун завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, проходящего в Остраве. При этом Ковтун установил личный рекорд сезона в произвольной программе. Его соотечественник Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес.

Другой представитель России Александр Самарин показал восьмой результат.

Острава (Чехия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Произвольная программа

1. Фернандес (Испания) - 190,59

2. КОВТУН (Россия) - 172,27

3. КОЛЯДА (Россия) - 166,22

4. Квителашвили (Грузия) - 161,35

5. Хендрикс (Бельгия) - 160,06

6. Васильев (Латвия) - 155,33

Итог

1. Фернандес (Испания) - 294,84

2. КОВТУН (Россия) - 266,80

3. КОЛЯДА (Россия) - 250,18

4. Хендрикс (Бельгия) - 242,56

5. Быченко (Израиль) - 239,24

6. Квителашвили (Грузия) - 238,20

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2016-2017/events/1908_23_0/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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fansk

6 медалей

00:38 29 января

Анастасия Волочкова

5 медалей на ЧЕ завоевали,молодцы!Еще и в танцах засудили.

00:34 29 января

PallMall

Максим Ковтун приятно удивил. Молодец!

00:29 29 января

tryam

испанец чуть не убился, повезло успел сгруппироваться при падении

00:27 29 января

PallMall

CanagliaVova, Сотникова заслуженно выиграла Олимпиаду, сравни ее прокат с прокатом кореянки, и должна только своим тренерам и родителям.

00:18 29 января

CanagliaVova

Впервые в жизни увидел Лакерника (на награждении), которому Сотникова своим золотом должна :-D

00:10 29 января

CanagliaVova

Ковтун - достойно!

00:06 29 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ