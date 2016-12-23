Фигурист Максим Ковтун доволен первыми результатами работы с психологом, которые помогли ему собраться в произвольной программе (за которую он получил 172,72 балла, его итоговая сумма – 249,37 балла) на чемпионате России в Челябинске. 21-летнему чемпиону России-2016 не удалась короткая программа, но в произвольной он исполнил в числе прочих и заявленные два четверных прыжка.

– Мы начали работу с психологом – я не думал, что это такой тяжелый труд над собой, но результаты уже есть, – приводит "Р-Спорт" слова Ковтуна. – Мы после короткой программы накануне как раз обсуждали с моим тренером Инной Гончаренко, это было правильное решение. Я переживаю некий переходный период в голове, даже в теле, у меня чересчур тернистый путь, но тем слаще может быть результат – я знаю свои цели. Я научился собираться в нужный момент, но в некоторых местах программы так часто делал ошибки, что они уже на автомате срабатывают, – отметил Ковтун. – У меня было слишком сильным желание сделать обе программы на соревнованиях. А надо смирить себя и спокойно идти на эти программы.

Проанализировать свою карьеру? Стоило ли так рано стараться сделать пять четверных прыжков, я не знаю. Думаю, если бы повернуть время обратно, я шел бы более аккуратно, ведь если разобрать, многие моменты в моей жизни были неправильными. Но сейчас уже нет смысла ворошить прошлое.