Костюкович и Ялин лидируют после короткой программы

Российские юниоры Полина Костюкович и Дмитрий Ялин лидируют после короткой программы в финале "Гран-при" среди юниоров. Россияне набрали 66,84 балла за исполнение короткой программы.

Стоит отметить, что второе, третье, четвертое и пятое места также заняли российские пары: Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (66,44), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (64,37), Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (62,04), Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (59,28).

Произвольные программы спортивные пары покажут 9 декабря.