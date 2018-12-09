Косторная выиграла финал юниорского "Гран-при", Трусова - вторая, Канышева - третья

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла финал юниорскгого "Гран-при" в Ванкувере. В произвольной программе она набрала 141,66 балла, в сумме 217,98.

Второе место заняла Александра Трусова - 215,20 балла по сумме двух программ. Третьей стала Алена Канышева с результатом 198,14.

Четвертая позиция после финала - у Анастасии Таракановой (190,46), пятое - у Анны Щербаковой (181,83). Представительница Кореи Елим Ким стала шестой (177,91).

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

Финал "Гран-при" среди юниоров

Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) - 141,66

2. Александра Трусова (Россия) - 140,77

3. Алена Канышева (Россия) - 129,48

4. Анастасия Тараканова (Россия) - 128,68

5. Анна Щербакова (Россия) - 125,57

6. Ким Елим (Корея) - 115,40

Итог

1. Алена Косторная (Россия) - 217,98

2. Александра Трусова (Россия) - 215,20

3. Алена Канышева (Россия) - 198,14

4. Анастасия Тараканова (Россия) - 190,46

5. Анна Щербакова (Россия) - 181,83

6. Ким Елим (Корея) - 177,91