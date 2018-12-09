Косторная выиграла финал юниорского "Гран-при", Трусова - вторая, Канышева - третья

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла финал юниорскгого "Гран-при" в Ванкувере. В произвольной программе она набрала 141,66 балла, в сумме 217,98.
Второе место заняла Александра Трусова - 215,20 балла по сумме двух программ. Третьей стала Алена Канышева с результатом 198,14.
Четвертая позиция после финала - у Анастасии Таракановой (190,46), пятое - у Анны Щербаковой (181,83). Представительница Кореи Елим Ким стала шестой (177,91).
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
Финал "Гран-при" среди юниоров
Женщины
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) - 141,66
2. Александра Трусова (Россия) - 140,77
3. Алена Канышева (Россия) - 129,48
4. Анастасия Тараканова (Россия) - 128,68
5. Анна Щербакова (Россия) - 125,57
6. Ким Елим (Корея) - 115,40
Итог
1. Алена Косторная (Россия) - 217,98
2. Александра Трусова (Россия) - 215,20
3. Алена Канышева (Россия) - 198,14
4. Анастасия Тараканова (Россия) - 190,46
5. Анна Щербакова (Россия) - 181,83
6. Ким Елим (Корея) - 177,91