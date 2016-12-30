22:02 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Костнер - о ситуации с допинг-пробой Сотниковой: "Любое подобное подозрение вызывает разочарование"

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 Каролина Костнер дала понять, что разочарована ситуацией с допинг-пробой чемпионки Игр Аделины Сотниковой. Сегодня портал La Gazzetta dello Sport заявил, что пробы россиянки могли быть незаконно вскрыты.

- Сейчас действительно рано давать комментарии по деликатному вопросу, - цитирует La Gazzetta dello Sport Костнер. - Думаю, для тех, кто выступает за чистый спорт, любое подобное подозрение вызывает разочарование.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Xen1um

Вот для чего такие вбросы делаются, теперь тему можно раскручивать, поливать грязью.

22:45

streletc1783

И подпрыгнула до потолка!

22:39

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