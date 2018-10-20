Костнер не выступит на этапах "Гран-при" из-за повреждения

Итальянская фигуристка Каролина Костнер не выступит на этапах "Гран-при" в сезоне-2018/19. Спортсменка испытывает боли в левом бедре и страдает от воспаления проксимального сухожилия. Она уже снялась с этапа "Гран-при в Финляндии" и с Trophée de France.

– Очень разочарована тем, что не смогу в этом сезоне выступить на "Гран-при", – цитирует Костнер La Gazzetta Dello Sport. – Но мое тело можно сравнить с машиной, которой периодические необходима проверки и ремонт. Я решила очень серьезно отнестись к своей проблеме, чтобы не рисковать и лучше подготовиться ко второй части сезона.