Корейская гимнастка извинилась за лайк к фотографии Сотниковой

Корейская гимнастка Сон Ен Чжэ извинилась за то, что поставила лайк к фотографии россиянки Аделины Сотниковой с Олимпиады-2014. На фанатской странице Сотниковой в Инстаграме было опубликовано фото с церемонии награждения Игр в Сочи. Лайк от Сон Ен Чжэ вызвал резко негативную реакцию корейских фанатов, из-за чего гимнастке пришлось даже удалить свой аккаунт.

Причина такого возмущения корейцев - недовольство оценками судей. Сотникова завоевала золото соревнований, серебро же взяла кореянка Юна Ким. Корейская сторона подала протест на судейство, но он был отклонен дисциплинарной комиссией ISU. Одним из арбитров на финале Олимпиады была Алла Шеховцова, супруга гендиректора ФФККР Александра Горшкова.

- Я была удивлена злым комментариям в Инстаграме, поэтому отключила учетную запись. Прошу прощения перед болельщикми, - цитирует allkpop.com Сон Ен Чжэ.