Константинова могла обойти Загитову. Мнение Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своим мнением о прокате короткой программы на этапе "Гран-при" в Хельсинки. По ее словам, Станислава Константинова, которая заняла четвертое место, может быть лидером.

"Стася может быть на первом месте, если будет хорошо катать эту программу. Но в любом случае он будет в призах, 100 процентов", - написала Туктамышева в Твиттере.

Константинова за свой прокат набрала 62,56 балла. Лидирует перед произвольной программой Алина Загитова (68,90).