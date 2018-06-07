Конгресс ISU поддержал изменения в правилах фигурного катания

Международный союз конькобежцев (ISU) проголосовал за изменения в правилах фигурного катания, сообщает официальный сайт организации.

В частности, в произвольной программе фигуристы теперь могут исполнить один из видов четверных прыжков два раза, а остальные – по разу. Также произвольные программы в одиночном и парном катании сокращены на 30 секунд.

Также изменена шкала уровня исполнения, которая теперь составляет от -3 +3 (ранее – от -5 до +5). Произвольный танец в соревнованиях по танцам на льду теперь будет называться ритм-танец.