Команда Европы с Медведевой выиграла турнир в Японии

Команда Европы стала победителем турнира Japan Open, проходившем в Сайтаме. В общей сумме она набрала 615,35 балла. Лучшие результаты в своих произвольных программах показали россиянка Евгения Медведева (152,08) и испанец Хавьер Фернандес (189,47).
Второй стала команда Японии. Тройку замкнула Северная Америка. Напомним, что турнир проходит в формате командных соревнований.
Помимо Медведевой и Фернандеса, команду Европы представляли россиянка Амина Загитова и израильтянин Алексей Быченко. Все спортсмены показывают только произвольные программы. Команда-победитель получит 80 тысяч долларов. Второе и третье места получат 60 и 40 тысяч соотвественно.
Сайтана (Япония)
Japan Open
Мужчины
Произвольная программа
1. Фернандес (Испания) – 189,47
2. Чен (США) – 178,46
3. Уно (Япония) – 175,45
4. Ода (Япония) – 158,24
5. Эбботт (США) – 143,48
6. Быченко (Израиль) – 128,53
Итог
1. Европа – 615,35
2. Япония – 614,93
3. Северная Америка – 572,95
snickischin2018
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодике бpосить мoжно зa пaру днeй, и бeз вpеда для оpганизма, нeрвов и пeреедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex
10:49