Команда Европы с Медведевой выиграла турнир в Японии

Команда Европы стала победителем турнира Japan Open, проходившем в Сайтаме. В общей сумме она набрала 615,35 балла. Лучшие результаты в своих произвольных программах показали россиянка Евгения Медведева (152,08) и испанец Хавьер Фернандес (189,47).

Второй стала команда Японии. Тройку замкнула Северная Америка. Напомним, что турнир проходит в формате командных соревнований.

Помимо Медведевой и Фернандеса, команду Европы представляли россиянка Амина Загитова и израильтянин Алексей Быченко. Все спортсмены показывают только произвольные программы. Команда-победитель получит 80 тысяч долларов. Второе и третье места получат 60 и 40 тысяч соотвественно.

Сайтана (Япония)

Japan Open

Мужчины

Произвольная программа

1. Фернандес (Испания) – 189,47

2. Чен (США) – 178,46

3. Уно (Япония) – 175,45

4. Ода (Япония) – 158,24

5. Эбботт (США) – 143,48

6. Быченко (Израиль) – 128,53

Итог

1. Европа – 615,35

2. Япония – 614,93

3. Северная Америка – 572,95