Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России, Ковтун - седьмой

Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. 21-летний фигурист получил за свой прокат 95,33 балла. На втором месте Александр Самарин, на третьем - Сергей Воронов. Чемпион России-2016 Максим Ковтун идет седьмым.

Отметим, что результат Коляды - девятый в мире и лучший в истории для россиян. Ранее лучшее достижение принадлежало Ковтуну (92,53 в 2013 году). Произвольная программа у мужчин – в пятницу.

Челябинск (Россия)

Чемпионат России

Мужчины

Короткая программа

1. Коляда - 95,33

2. Самарин - 87,41

3. Воронов - 85,89

4. Лазукин - 83,19

5. Дмитриев - 80,97

6. Шулепов - 78,11

7. Ковтун - 76,65