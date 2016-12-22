Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России, Ковтун - седьмой

Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. 21-летний фигурист получил за свой прокат 95,33 балла. На втором месте Александр Самарин, на третьем - Сергей Воронов. Чемпион России-2016 Максим Ковтун идет седьмым.
Отметим, что результат Коляды - девятый в мире и лучший в истории для россиян. Ранее лучшее достижение принадлежало Ковтуну (92,53 в 2013 году). Произвольная программа у мужчин – в пятницу.
Челябинск (Россия)
Чемпионат России
Мужчины
Короткая программа
1. Коляда - 95,33
2. Самарин - 87,41
3. Воронов - 85,89
4. Лазукин - 83,19
5. Дмитриев - 80,97
6. Шулепов - 78,11
7. Ковтун - 76,65