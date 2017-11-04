Коляда выиграл этап "Гран-при" в Китае

Россиянин Михаил Коляда стал победителем этапа "Гран-при" в Китае. В произвольной программе он занял третье место и выиграл по сумме баллов. Китаец Цзинь Боян занял второе место, тройку лидеров замкнул Макс Аарон.
Еще один представитель России Александр Петров стал 11-м.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Мужчины
Произвольная программа
1. Аарон (США) - 176,58
2. Чжоу (США) - 176,43
3. КОЛЯДА (Россия) - 176,25
4. Янь Хань (Китай) - 172,39
5. Цзинь Боян (Китай) - 170,59
6. Фернандес (Испания) - 162,49...
12. ПЕТРОВ (Россия) - 117,44
Итог
1. КОЛЯДА (Россия) - 279,38
2. Цзинь Боян (Китай) - 264,48
3. Аарон (США) - 259,69
4. Чжоу (США) - 256,66
5. Янь Хань (Китай) - 254,61
6. Фернандес (Испания) - 253,06...
11. ПЕТРОВ (Россия) - 186,02