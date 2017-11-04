Коляда выиграл этап "Гран-при" в Китае

Россиянин Михаил Коляда стал победителем этапа "Гран-при" в Китае. В произвольной программе он занял третье место и выиграл по сумме баллов. Китаец Цзинь Боян занял второе место, тройку лидеров замкнул Макс Аарон.

Еще один представитель России Александр Петров стал 11-м.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Мужчины

Произвольная программа

1. Аарон (США) - 176,58

2. Чжоу (США) - 176,43

3. КОЛЯДА (Россия) - 176,25

4. Янь Хань (Китай) - 172,39

5. Цзинь Боян (Китай) - 170,59

6. Фернандес (Испания) - 162,49...

12. ПЕТРОВ (Россия) - 117,44

Итог

1. КОЛЯДА (Россия) - 279,38

2. Цзинь Боян (Китай) - 264,48

3. Аарон (США) - 259,69

4. Чжоу (США) - 256,66

5. Янь Хань (Китай) - 254,61

6. Фернандес (Испания) - 253,06...

11. ПЕТРОВ (Россия) - 186,02