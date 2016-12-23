Коляда выиграл чемпионат России, Ковтун - третий

Михаил Коляда стал чемпионом России. За две программы на турнире в Челябинске 21-летний фигурист получил 283,48 балла. На втором месте Александр Самарин, на третье смог подняться Максим Ковтун, который после короткой программы был седьмым.

Челябинск

Чемпионат России

Мужчины

Произвольная программа

1. Коляда – 188,15

2. Ковтун – 172,72

3. Самарин – 172,33

4. Алиев – 164,43

5. Петров – 160,96

6. Лазукин – 157,81

Итог

1. Коляда – 283,48

2. Самарин – 259,74

3. Ковтун – 249,37

4. Лазукин – 241,00

5. Алиев – 240,69

6. Петров – 236,93