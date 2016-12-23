Коляда выиграл чемпионат России, Ковтун - третий

Михаил Коляда стал чемпионом России. За две программы на турнире в Челябинске 21-летний фигурист получил 283,48 балла. На втором месте Александр Самарин, на третье смог подняться Максим Ковтун, который после короткой программы был седьмым.
Челябинск
Чемпионат России
Мужчины
Произвольная программа
1. Коляда – 188,15
2. Ковтун – 172,72
3. Самарин – 172,33
4. Алиев – 164,43
5. Петров – 160,96
6. Лазукин – 157,81
Итог
1. Коляда – 283,48
2. Самарин – 259,74
3. Ковтун – 249,37
4. Лазукин – 241,00
5. Алиев – 240,69
6. Петров – 236,93
Махмуд Махмедов
Воронов слился уже?
20:22 23 декабря