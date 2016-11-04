17:34 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Коляда тренирует четверной лутц, но пока не знает, когда сможет его показать

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Россиянин Михаил Коляда подчеркнул, что в этом сезоне работает над четверными сальховом и лутцем. Сегодня он показал короткую программу на московском этапе "Гран-при". Во время выступления у него возникли проблемы с выездом после тройного акселя.

- Тренирую четверные сальхов и лутц. Не могу сказать, когда на стартах будем лутц показывать, - цитирует "Р-Спорт" Коляду. - Скажем так, один раз он у меня получился на тренировке. Получился хорошим.

Честно говоря, не понял, что произошло на акселе. Вроде шло все хорошо, а по ощущениям все пошло не так. До конца сезона эта программа останется.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161104/1111778437.html

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