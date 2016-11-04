Коляда тренирует четверной лутц, но пока не знает, когда сможет его показать

Россиянин Михаил Коляда подчеркнул, что в этом сезоне работает над четверными сальховом и лутцем. Сегодня он показал короткую программу на московском этапе "Гран-при". Во время выступления у него возникли проблемы с выездом после тройного акселя.

- Тренирую четверные сальхов и лутц. Не могу сказать, когда на стартах будем лутц показывать, - цитирует "Р-Спорт" Коляду. - Скажем так, один раз он у меня получился на тренировке. Получился хорошим.

Честно говоря, не понял, что произошло на акселе. Вроде шло все хорошо, а по ощущениям все пошло не так. До конца сезона эта программа останется.