Коляда решил не выпускать эмоции после рекордной короткой программы в Китае

Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда заявил, что решил не тратить эмоциональные силы после исполнения короткой программы на этапе "Гран-при" в Китае, где он первым в истории из российских фигуристов превзошел отметку в 100 набранных баллов.

По итогам короткой программы в Пекине Коляда набрал 103,13 балла, опередив китайца Цзиня Бояна (93,89) и испанца Хавьера Фернандеса (90,57). Коляда стал шестым в мировой истории фигуристом, набравшим в короткой программе более 100 баллов.

– Почему я не был настолько счастлив? Потому что это только короткая программа, и все будет решаться завтра, – приводит "Р-Спорт" слова Коляды. – Чтобы не растрачивать силы, я решил не выпускать эмоции.

– Считаете ли вы себя частью элиты мужского одиночного катания после нового рекорда?

– Наверное.