Коляда получил лучшие баллы в карьере, катаясь на эмоциональном подъеме

Чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда заявил, что смог добиться успеха в короткой программе на этапе "Гран-при" в Китае за счет эмоционального подъема. Сегодня 22-летний россиянин набрал по итогам короткой программы в Пекине 103,13 балла. Он обошел китайца Цзиня Бояна (93,89) и испанца Хавьера Фернандеса (90,57).

– Я хорошо настроился, мне понравилось, – приводит "Р-Спорт" слова Коляды. – Но и сравнивать с прокатом в Москве нечего, подготовка ничем не отличалась, я сегодня катался как обычно. Единственное, вращение немножко подкачало – либела со сменой ноги. А вообще по ощущениям хорошо и легко мне ехалось здесь, по эмоциям – тоже, подъем был. Это мои лучшие баллы в карьере.