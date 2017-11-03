Коляда - первый после короткой программы на "Гран-при" в Китае

Россиянин Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Пекине. Фигурист набрал 103,13 балла. Другой россиянин Александр Петров стал девятым, набрав 68,58 балла.

Отметим, что Коляда стал первым российским фигуристом, набравшим отметку в 100 баллов в короткой программе.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Мужчины

Короткая программа

1. КОЛЯДА (Россия) - 103,13

2. Цзинь Боян (Китай) - 93,89

3. Фернандес (Испания) - 90,57

4. Танака (Япония) - 87,19

5. Аарон (США) - 83,11

6. Янь Хань (Китай) - 82,22

9. ПЕТРОВ (Россия) - 68,58

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 4 ноября.