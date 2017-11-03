Коляда - первый после короткой программы на "Гран-при" в Китае

Россиянин Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на этапе "Гран-при" в Пекине. Фигурист набрал 103,13 балла. Другой россиянин Александр Петров стал девятым, набрав 68,58 балла.
Отметим, что Коляда стал первым российским фигуристом, набравшим отметку в 100 баллов в короткой программе.
Пекин (Китай)
"Гран-при"
Мужчины
Короткая программа
1. КОЛЯДА (Россия) - 103,13
2. Цзинь Боян (Китай) - 93,89
3. Фернандес (Испания) - 90,57
4. Танака (Япония) - 87,19
5. Аарон (США) - 83,11
6. Янь Хань (Китай) - 82,22
9. ПЕТРОВ (Россия) - 68,58
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 4 ноября.