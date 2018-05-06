Коляда намерен поработать с тренером Арутюняном в США

Тренер по фигурному катанию Рафаэл Арутюнян, работающий в США, сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях россиянин Михаил Коляда изъявил желание сотрудничать с ним.

- Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю, - цитирует "РИА Новости" Арутюняна. - Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека. Пытаемся организовать его приезд вместе с тренером Валентиной Чеботаревой. Надеюсь, получится. О постоянном сотрудничестве речи не идет.

Под руководством Арутюняна тренируются действующий чемпион мира американец Натан Чен, его соотечественница Эшли Вагнер, японка Марин Хонда и другие спортсмены.