Коляда намерен делать 5 четверных прыжков в новом сезоне

Бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Михаил Коляда намерен делать пять четверных прыжков в олимпийском сезоне - два в короткой программе и три в произвольной. В эти дни он участвует в контрольных прокатах сборной России в Сочи.

- Этот сезон я начинаю лучше, чем в прошлом году - без травм, болезней, как заново родился, - цитирует ТАСС Коляду. - Я прошел двухнедельный курс лечения в Венгрии, долечил микротравмы спины, самое слабое место у спортсменов в нашем виде спорта. В июне, как и все, начал подготовку, делал четверные, их в моих программах будет пять - лутц и тулуп в короткой, лутц, сальхов и тулуп в произвольной программе.