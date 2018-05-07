Колобков - об уходе Медведевой к Орсеру: "Это абсолютно нормальная практика"

И.о. министра спорта РФ Павел Колобков назвал нормальной практикой уход российской фигуристки Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 официально объявила об уходе от Этери Тутберидзе. Тренироваться она будет в Канаде, но продолжит выступать за Россию.

- Мир фигурного катания всегда был интернациональным, Евгения будет тренироваться с Орсером, но выступать за Россию, - цитирует ТАСС Колобкова. - Тем более что у канадского тренера очень международный коллектив: японец Ханю, испанец Фернандес, спортсменка из Казахстана Турсынбаева. Такое часто бывает, что у спортсменов меняется тренер, это абсолютно нормальная практика, это решение спортсменки.

Уверен, Женя ценит все, что для нее сделала Этери Тутберидзе, с которой они столько всего прошли вместе. Наверное, для каждой из них это очень насыщенный, наполненный трудом и достижениями период времени. Главное, что сейчас обе стороны договорились. Уверен, впереди и у Этери, и у Жени много разных побед.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //

Медведева продолжит выступать за Россию //

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