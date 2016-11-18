Китайская пара Юй Сяоюй/Чжан Хао лидирует после короткой программы на "Гран-при" в Пекине

Китайская пара Юй Сяоюй/Чжан Хао является лидером по итогам короткой программы на "Гран-при" в Пекине. Судьи оценили выступление фигуристов в 72,49 балла. Второй результат показали представители Канады Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (71,28). На третьей позиции расположилась пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (69,93).

Россияне Юко Кавагути/Александр Смирнов после короткой программы занимают 6-е место с результатом 62,90 балла.

Пекин (Китай)

"Гран-при"

Cup of China

Пары

Короткая программа

1. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 72.49

2. Илюшечкина/Москович (Канада) - 71.28

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 69.93

4. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 66.45

5. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 66.39

6. КАВАГУТИ/СМИРНОВ (Россия) - 62.90