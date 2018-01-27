Китаец Боян выиграл золото Турнира четырех континентов

Китаец Цзинь Боян выиграл золотую медаль в одиночном катании на Турнире четырех континентов в Тайбэе. Боян набрал 200,78 очка и в сумме – 300,95.

Второе место занял японец Семе Уно (297,94 очка), бронза у американца Джейсона Брауна – 269,22 очка. Для 20-летнего Цзинь Бояна это золото стало первым на Турнире четырех континентов в карьере.

Чемпионат четырех континентов

Тайбэй (Тайвань)

Мужчины

Итог

1. Цзинь Боян (Китай) – 300,95

2. Уно (Япония) – 297,94

3. Браун (США) – 269,22

4. Танака (Япония) – 260,31

5. Аарон (США) – 255,45

6. Ге (Узбекистан) – 248,96.