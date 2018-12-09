Кихира выиграла финал "Гран-при", Загитова - вторая, Туктамышева - третья

Японская фигуристка Рика Кихира выиграла финал "Гран-при" в Ванкувере. Она набрала 150,61 балла в произвольной программе, став лучшей, как и в короткой. В сумме японка получила 233,12 балла.
Второе место заняла россиянка Алина Загитова, набрав в произвольной программе 148,60. Общая сумма олимпийской чемпионки - 226,53.
Третьей стала Елизавета Туктамышева, которая заработала 144,67 за произвольную программу и 215,32 в сумме.
Четвертое место у Каори Сакамото, пятое - у Софьи Самодуровой, шестое - Сатоко Мияхары.
Ванкувер (Канада)
"Гран-при"
Финал
Женщины
Произвольная программа
1. Рика Кихира (Япония) - 150,61
2. Алина Загитова (Россия) - 148,60
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 144,67
4. Каори Сакамото (Япония) - 141,45
5. Софья Самодурова (Россия) - 136,09
6. Сатоко Мияхара (Япония) - 133,79
Итог
1. Рика Кихира (Япония) - 233,12
2. Алина Загитова (Россия) - 226,53
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 215,32
4. Каори Сакамото (Япония) - 211,68
5. Софья Самодурова (Россия) - 204,33
6. Сатоко Мияхара (Япония) - 201,31