Кихира выиграла финал "Гран-при", Загитова - вторая, Туктамышева - третья

Японская фигуристка Рика Кихира выиграла финал "Гран-при" в Ванкувере. Она набрала 150,61 балла в произвольной программе, став лучшей, как и в короткой. В сумме японка получила 233,12 балла.

Второе место заняла россиянка Алина Загитова, набрав в произвольной программе 148,60. Общая сумма олимпийской чемпионки - 226,53.

Третьей стала Елизавета Туктамышева, которая заработала 144,67 за произвольную программу и 215,32 в сумме.

Четвертое место у Каори Сакамото, пятое - у Софьи Самодуровой, шестое - Сатоко Мияхары.

Ванкувер (Канада)

"Гран-при"

Финал

Женщины

Произвольная программа

1. Рика Кихира (Япония) - 150,61

2. Алина Загитова (Россия) - 148,60

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 144,67

4. Каори Сакамото (Япония) - 141,45

5. Софья Самодурова (Россия) - 136,09

6. Сатоко Мияхара (Япония) - 133,79

Итог

1. Рика Кихира (Япония) - 233,12

2. Алина Загитова (Россия) - 226,53

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 215,32

4. Каори Сакамото (Япония) - 211,68

5. Софья Самодурова (Россия) - 204,33

6. Сатоко Мияхара (Япония) - 201,31