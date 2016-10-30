Кавагути и Смирнов заняли пятое место на Skate Canada

Канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд одержали победу на домашнем этапе "Гран-при" Skate Canada. Но втором месте, как и по результатам короткой программы, идут Юй Сяоюй и Чжан Хао из Китая, замыкают тройку еще одни представители Канады Любовь Илюшечкина и Дилан Москович. Российская пара Юко Кавагути/Александр Смирнов стала пятой.
Миссиссога (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Пары
Произвольная программа
1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 139,91
2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 132,65
3. Илюшечкина/Москович (Канада) - 122,69
4. Х. Денни/Фрэйзьер (США) - 121,73
5. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 119,42
6. КАВАГУТИ/СМИРНОВ (Россия) - 118,35
7. Джонс/Риган (Канада) - 97,45
Итог
1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 218,30
2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 202,08
3. Илюшечкина/Москович (Канада) - 190,22
4. Х. Денни/Фрэйзьер (США) - 188,23
5. КАВАГУТИ/СМИРНОВ (Россия) - 182,75
6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 178,67
7. Джонс/Риган (Канада) - 151,68