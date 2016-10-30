Кавагути и Смирнов заняли пятое место на Skate Canada

Канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд одержали победу на домашнем этапе "Гран-при" Skate Canada. Но втором месте, как и по результатам короткой программы, идут Юй Сяоюй и Чжан Хао из Китая, замыкают тройку еще одни представители Канады Любовь Илюшечкина и Дилан Москович. Российская пара Юко Кавагути/Александр Смирнов стала пятой.

Миссиссога (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Пары

Произвольная программа

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 139,91

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 132,65

3. Илюшечкина/Москович (Канада) - 122,69

4. Х. Денни/Фрэйзьер (США) - 121,73

5. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 119,42

6. КАВАГУТИ/СМИРНОВ (Россия) - 118,35

7. Джонс/Риган (Канада) - 97,45

Итог

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 218,30

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) - 202,08

3. Илюшечкина/Москович (Канада) - 190,22

4. Х. Денни/Фрэйзьер (США) - 188,23

5. КАВАГУТИ/СМИРНОВ (Россия) - 182,75

6. Делла Моника/Гуаризе (Италия) - 178,67

7. Джонс/Риган (Канада) - 151,68