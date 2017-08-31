Кавагути и Смирнов не выступят на контрольных прокатах в Сочи

Двукратные чемпионы Европы спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов пропустят контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 9-10 сентября в Сочи.

- Юко и Саша пропустят предстоящие прокаты. Что касается дальнейших планов, то спортсмены с ними пока еще не определились. Время покажет, - цитирует ТАСС тренера фигуристов Тамару Москвину.

Напомним, на Играх в Сочи фигуристы не смогли выступить, поскольку в начале олимпийского сезона во время всероссийского Мемориала Николая Панина-Коломенкина в Санкт- Петербурге Смирнов получил серьезную травму - разрыв связки надколенника. Фигурист перенес операцию, и пара пропустила все соревнования сезона.