Кавагути и Смирнов могут начать сезон в случае форс-мажора

Двукратные чемпионы Европы в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов могут принять участие в сезоне-2017/18. Фигурсты пропустят контрольные прокаты в Сочи 9-10 сентября, не включены в состав участников "Гран-при", но вошли в список кандидатов в сборную.

Смирнов сказал, что пара готова начать сезон в случае форс-мажора.

- Но опять же, каков будет форс-мажор? - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Если просто так заменять лидеров на этапах "Гран-при" и не ехать на основные соревнования, как мы это делали всегда – это вряд ли. У нас с Юко и так много работы. А если будут большие цели, тогда мы всегда готовы.

Мы тренируемся, но на прокаты решили не ехать, каких-то турниров пока не запланировано. Реально никаких резких движений делать не будем, будем смотреть, что будет происходить в сезоне.

Но у нас много показательных номеров, которые при необходимости можно превратить в короткую и произвольную программы.