Каролина Костнер: "Тренироваться у Мишина было очень долгое время моей мечтой"

Интервью обозревателю "СЭ" дала итальянская фигуристка Каролина Костнер. Она подчеркнула, что российский тренер Алексей Мишин способен дать ей максимальное количество новых знаний.

– Тренироваться у Мишина было очень долгое время моей мечтой. – Почему? Наверное потому, что я очень люблю учиться. Я впервые попала к нему в тренировочный лагерь еще в 2006-м после Олимпийских игр в Турине, и это был потрясающий опыт. Через год я приехала к Мишину снова. Он удивительный. На его тренировках никогда не бывает скучно. Даже когда тебе кажется, что знаешь в фигурном катании все, что только можно было выучить, Алексей Николаевич умеет найти что-то такое, что снова заставляет почувствовать себя на льду несмышленышем.

Когда я решила, что хочу вернуться, то задала себе вопрос: кто из тренеров способен дать мне максимальное количество новых знаний? Так что даже и выбирать по большому счету не пришлось. Вопрос был только в том, сумею ли я в достаточной степени заинтересовать Мишина, чтобы он захотел со мной работать. К моему удивлению он сказал: "Да". (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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