Каролина Костнер: "Чтобы сочетать технику и искусство, приходится проходить через боль"

Итальянская фигуристка Каролина Костнер осталась довольна своим прокатом в короткой программе на чемпионате Европы. Спортсменка, которая показала третий результат, отметила, что была уверена в себе и твердо стояла на ногах.

– Счастлива, что так хорошо откаталась, – начала Костнер. – Сегодня я твердо стояла на ногах и ощущала уверенность – ведь публика сопереживала мне, и я ощущала дыхание зала!

– Как вам удалось так хорошо технически подготовиться к турниру?

– После падений важно вставать и сражаться шаг за шагом. Год назад я каталась в первой разминке в 10.30 утра, а сегодня я катаюсь вечером в сильнейшей разминке с самыми лучшими фигуристками. На этом я и стараюсь концентрироваться, говорю себе: "Посмотри на то, где ты была год назад и какой проделала путь! Смысл нервничать, если надо смотреть не на то, что я могла бы сделать, а чего добилась!" Важно сочетать технику с искусством, причем делать это с открытым сердцем, а для этого приходится проходить через боль и терпеть. (Екатерина БЕСПАЛОВА)