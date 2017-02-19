Канадская фигуристка забрала собаку из Кореи, спасая от мясной индустрии

Призер Олимпийских игр-2014 канадская фигуристка Меган Дюамель рассказала, что приютит собаку из Кореи, чтобы спасти ту от местной индустрии по переработке мяса. 31-летняя канадка является противником использования собачьего мяса в пищу.

- Я связалась с организацией Free Korean Dogs, которая предоставляет возможность взять собаку, дать ей новый дом, новых хозяев в Северной Америке, - цитирует "Р-Спорт" Дюамель. - Теперь у меня новый питомец, вдобавок к моим собаке и кошке. Честно сказать, будь у меня возможность - сейчас у меня не так много места, - я бы приютила у себя больше питомцев.

Год назад или около того ко мне обратилась одна из организаций, зная, как я отношусь к этой проблеме, чтобы я помогла с их инициативой против индустрии по переработке мяса собак. Я знаю, что несколько лет назад, когда здесь еще был чемпионат мира по футболу, в Сеуле многие поднимали этот вопрос, но, как видно, это не увенчалось успехом.