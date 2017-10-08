Календарь сезона-2017/18 в фигурном катании. Старт - 20 октября

Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал календарь на сезон-2017/18. Первый крупный старт сезона состоится 20 октября в Москве, а завершится 25 марта в Милане.

Олимпийский турнир стартует 9 февраля, а завершится 25 февраля.

"Гран-при России": Москва, Россия - 20-22 октября.

"Гран-при Канады": Реджайна, 27-29 октября.

"Гран-при Китая": Пекин, Китай - 3-5 ноября.

"Гран-при Японии": Осака, Япония - 10-12 ноября.

"Гран-при Франции": Гренобль, Франция - 17-19 ноября.

"Гран-при США": Лейк-Плэсид, США - 24-26 ноября.

Финал "Гран-при": Нагоя, Япония - 7-10 декабря.

Чемпионат Европы: Москва, Россия - 15-21 января

Олимпийские игры: Пхенчхан, Южная Корея - 9-25 февраля

Чемпионат мира: Милан, Италия - 19-25 марта.