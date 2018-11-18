Как Загитова пережила неудачу на чемпионате мира в Милане? Рассказывает сама фигуристка

Фигуристка Алина Загитова, которая вышла в финал "Гран-при", в интервью "СЭ" рассказала, как пережила неудачное выступление на чемпионате мира в Милане. Россиянка, выступавшая предпоследней с программой "Дон Кихот", трижды упала во время произвольной программы.

– Что было после самого неудачного для тебя старта – на чемпионате мира?

– После я прошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно. Взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. Рыдала, потом успокоилась.

– Алкогольный напиток?

– Нет, конечно! Я не пью. Просто газированный, а обычно это нельзя. Это был конец сезона, поэтому уже не так важно было держать форму, но потом я бегала и сбрасывала то, что наела.

– Какая похвала для вас особенно ценна?

– Когда Этери Георгиевна хвалит. Она это очень редко делает. (Екатерина Беспалова)

Алина Загитова: "Нравится, когда говорят, что я красивая женщина"