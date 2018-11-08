Как выступит Туктамышева. Ответ тренера Васильева

Советский фигурист, трехкратный чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев отметил, что россиянка Елизавета Туктамышева выглядит предпочтительнее среди других фаворитов.

Он сравнил ее с представительницами Японии Рикой Кихирой, которая выиграла турнир серии "Челленджер" в Братиславе, и Сатоко Мияхарой, одержавшей победу на этапе в США.Напомним, в ближайшие выходные в Хиросиме состоится четвертый этап серии "Гран-при" по фигурному катанию.

- Сложно сказать, кто из них выглядит предпочтительнее (Кихира и Туктамышева), - приводит "РИА Новости" слова Васильева. - Обе делают тройной аксель, обе катаются интересно. Борьба будет любопытной, но предсказать ее результат просто нереально.

У Мияхары есть предпочтение над ними – она очень музыкальна и хореографична. В катании Мияхаре равных немного, она хороша в нем, одна из лучших в мире. Но у нее есть сложности с прыжками. А что касается Туктамышевой и Кихиры, то у них эти элементы более серьезные. Дело и в качестве исполнения, и в силе, и в докрученности оборотов, и во всем остальном".

Если оценивать полный комплект программ, сочетающий в себе катание и другие элементы, включая прыжковые, то из этой тройки, пожалуй, предпочтительнее выглядит Туктамышева.

Напомним, что Туктамышева одержала победу на этапе "Гран-при" в Канаде.

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