11:55 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Кацалапов избежал перелома на чемпионате России


Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, что Никита Кацалапов избежал серьезной травмы на чемпионате России в Санкт- Петербурге. В ходе медицинского обследования перелома у спортсмена не обнаружено.

Сразу после выступления Никиту увезли в больницу, сделали снимок. Я разговаривал с его врачом - он сообщил, что перелома нет, но Кацалапову рекомендован покой, - цитирует ТАСС Горшкова.

Напомним, Кацалапов выступает в паре с Викторией Синициной. Во время произвольной программы в пятницу спортсмены сорвали поддержку и снялись с соревнований. 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4837834

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