Кацалапов избежал перелома на чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, что Никита Кацалапов избежал серьезной травмы на чемпионате России в Санкт- Петербурге. В ходе медицинского обследования перелома у спортсмена не обнаружено.

- Сразу после выступления Никиту увезли в больницу, сделали снимок. Я разговаривал с его врачом - он сообщил, что перелома нет, но Кацалапову рекомендован покой, - цитирует ТАСС Горшкова.