Кацалапов и Синицина надеются продолжить сотрудничество с Чайковской

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассчитывает продолжить сотрудничество с известным тренером Еленой Чайковской. Синицина и Кацалапов заняли третье место на чемпионате России в Челябинске. Спортсмены отметили, что их старт в Челябинске, как и тренировки, проходил безошибочно.

– Мы надеемся продолжить сотрудничество с Еленой Чайковской, мы очень грамотно работали, не делая лишнего шага – все под ее диктовку, – приводит ТАСС слова Кацалапова. – Мы надеемся, что она от нас не откажется, это супер-тренер. В целом старт был безошибочен, хотя были мелкие технические недочеты. Здесь мы были уверены в своих силах с первого дня.

Спортсмены начали сотрудничество с Чайковской за две недели до старта чемпионата России.