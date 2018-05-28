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Изображение Загитовой появилось на пассажирском самолете. Фото

Изображение АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ на Airbus A319. Фото Авиакомпания "Россия"
Изображение АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ на Airbus A319. Фото Авиакомпания "Россия"

Авиакомпания "Россия" представила Airbus A319 в новой ливрее, посвященной российскому спорту. Самолет украсил образ фигуристки Алины Загитовой, олимпийский чемпионки Игр-2018.

- Ливрея реализована с целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни, - говорится в сообщении. - В качестве основных элементов "спортивной" ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков. 

 

Полет. Стиль. Спорт! – новая уникальная ливрея "России". Друзья, мы рады представить вам Airbus A319 в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. Ливрея реализована с целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни. В качестве основных элементов "спортивной" ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков. Все элементы стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи "Зенитолета", и гармонично интегрированы в фирменную ливрею авиакомпании – для создания единого эффекта движения и полета. Мы еще не выбрали название этому самолету, поэтому предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе! Придумайте ваше название, состоящее из одного слова и опубликуете его под нашим постом. Автору самого оригинального, интересного и звучного названия мы вручим модель самолета Airbus A319. #rossiyaairlines #настроениепутешествий #авиакомпанияроссия #россиятвойполет

Публикация от Авиакомпания "Россия" (@rossiya_airlines) 28 Май 2018 в 12:48 PDT

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