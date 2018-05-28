Изображение Загитовой появилось на пассажирском самолете. Фото

Авиакомпания "Россия" представила Airbus A319 в новой ливрее, посвященной российскому спорту. Самолет украсил образ фигуристки Алины Загитовой, олимпийский чемпионки Игр-2018.

- Ливрея реализована с целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни, - говорится в сообщении. - В качестве основных элементов "спортивной" ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков.